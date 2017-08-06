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Кэтрин Майер подала в суд на журнал Time, где "дискриминируют женщин"

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:00 блог версия для печати фото
Кэтрин Майер подала в суд на журнал Time, где "дискриминируют женщин"

Британская журналистка Кэтрин Майер, лауреат престижной премии Foreign Press Association Media Awards и основательница партии "За равенство женщин", подала в суд на журнал Time, в котором работала региональным редактором.

Майер обвиняет руководство журнала в дискриминации по признаку пола, пишет в воскресенье, 6 августа, ведущая британская газета The Guardian.

Согласно исковому заявлению, владельцы журнала дали ей в заместители 45-летнего Мэттью Макалистера, который, как утверждает истица, "создал токсичную атмосферу" на рабочем месте и таким образом сознательно выжил ее с работы.

Результатом этой травли стали мигрень, депрессия и бессонница, сообщает Майер. Кроме того, увольнение негативно повлияло на ее репутацию и продажи написанной ею книги под названием Charles: The Heart of a King

"Журнал Time нарушил антидискриминационный закон, внедряя систему мужского кумовства, в рамках которого мужчины, в большинстве своем военные корреспонденты, имели преимущества перед женщинами при найме, продвижении по службе и увольнениях", – говорится в этом документе.

Майер, ранее номинированная на премию Оруэлла за достижения в области политической литературы, возглавила европейский филиал журнала в 2014 году – спустя десять лет после того, как поступила на работу в это издание.

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