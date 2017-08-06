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В мире

Прекратились поиски морпехов, пропавших после крушения самолета ВС США у берегов Австралии

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
MV-22 Osprey

Спасатели прекратили поиски трех американских морских пехотинцев, пропавших в результате крушения конвертоплана MV-22 Osprey, приписанного к базе Корпуса морской пехоты США на Окенаве, сообщает Fox News.

Семьи морпехов известили об их гибели.

Напомним, конвертоплана MV-22 Osprey разбился в заливе Шоалуотер у берегов Квинсленда 4 августа. На борту самолета находились 26 человек, из которых спасти удалось 23.

Согласно официальному заявлению Корпуса морской пехоты США, самолет, взлетевший с палубы десантного корабля Bonhomme Richard, самолет перед крушением совершал "регулярную запланированную операцию, когда упал в воду".

Причины крушения расследуются.

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// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2017 г.
У берегов Австралии разбился военный самолет США: ведутся поиски трех морпехов







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