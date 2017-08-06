Глава МВД Франции: более 270 джихадистов вернулись в страну из Ирака и Сирии

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в интервью изданию Le Journal du dimanche сообщил, что, по сведениям правоохранительных органов, из зон боевых действий в Ираке и Сирии во Францию вернулся 271 джихадист (в их числе 54 несовершеннолетних). Это интервью цитирует агентство Reuters.

По словам главы МВД, все эти люди находятся под контролем прокуратуры. Некоторые из них после возвращения были взяты под стражу.

МВД Франции располагает сведениями о том, что в Ираке и Сирии на стороне "Исламского государства" воевали около 700 французских граждан. Многие из них погибли во время боевых действий, но точное число погибших установить невозможно, отмечает Коллон.

Франция является одним из участников коалиции, возглавляемой США, которая действует против ИГ в Ираке и Сирии.