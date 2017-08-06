6 августа 2017 г.
последняя новость: 17:12
Малахову нашли замену
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:12 Компания KA Designs поставила целью превратить свастику в символ любви
16:00 Эксперты ФРГ: во второй половине года количество беженцев резко возрастет
15:38 Нападение на католический храм в Нигерии: множество погибших
14:53 Солдат армии ФРГ уволен в связи с антисемитскими и антиамериканскими взглядами
13:56 Amazon выставил на продажу туалетную бумагу с "твитами" Трампа
12:53 Колумнист The Sunday Times признал: он написал антисемитскую статью и заслужил увольнение
12:38 В британском Чессингтоне появилась первая в мире дорожка для колясок
11:01 Прекратились поиски морпехов, пропавших после крушения самолета ВС США у берегов Австралии
10:51 На входе на Эйфелеву башню задержали мужчину с ножом
08:46 Глава МВД Франции: более 270 джихадистов вернулись в страну из Ирака и Сирии
В мире

Эксперты ФРГ: во второй половине года количество беженцев резко возрастет

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Эксперты ФРГ: во второй половине года количество беженцев резко возрастет

Власти Германии ожидают, что количество нелегальных мигрантов, намеренных получить убежище в стране, во втором полугодии 2017 года вновь возрастет. Об этой тенденции свидетельствует целый ряд признаков, пишет в воскресенье, 6 августа, газета Welt am Sonntag, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении новый доклад Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM).

В частности, авторы документа указывают на рост числа беженцев, попавших в Европу через Средиземное море. В текущем году берегов Италии достигли более 95.000 нелегалов, и центры по размещению беженцев в Италии вновь переполнены.

Кроме того, данные полученные во время усиленного в июле из-за саммита G20 контроля на границах страны, демонстрируют рост количества незарегистрированных случаев нелегальной миграции, говорится в документе.

В то же время немецкие власти сообщают о том, что количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы снизилось. По данным федеральной полиции, соответствующий показатель за первое полугодие 2017 года составил 24.750 человек. Большинство из них обратились к властям ФРГ с ходатайством о предоставлении убежища. В первом полугодии 2016 года эта достигала 130.000 человек.

В первом полугодии 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело 122.000 заявок о предоставлении убежища. Большинство нелегалов не предъявили немецким властям документов, удостоверяющих личность. При этом доля предполагаемых поддельных документов в 2016 году составляла около 6%, в текущем году этот показатель находится на том же уровне. За первое полугодие 2017 года сотрудники BAMF выявили около 7.300 поддельных, по их оценке, паспортов.

Отметим, что в центре GASIM обмениваются информацией о беженцах различные ведомства ФРГ: федеральная полиция, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, Федеральная разведывательная служба и министерство иностранных дел.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 6 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017