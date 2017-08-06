Эксперты ФРГ: во второй половине года количество беженцев резко возрастет

Власти Германии ожидают, что количество нелегальных мигрантов, намеренных получить убежище в стране, во втором полугодии 2017 года вновь возрастет. Об этой тенденции свидетельствует целый ряд признаков, пишет в воскресенье, 6 августа, газета Welt am Sonntag, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении новый доклад Совместного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM).

В частности, авторы документа указывают на рост числа беженцев, попавших в Европу через Средиземное море. В текущем году берегов Италии достигли более 95.000 нелегалов, и центры по размещению беженцев в Италии вновь переполнены.

Кроме того, данные полученные во время усиленного в июле из-за саммита G20 контроля на границах страны, демонстрируют рост количества незарегистрированных случаев нелегальной миграции, говорится в документе.

В то же время немецкие власти сообщают о том, что количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы снизилось. По данным федеральной полиции, соответствующий показатель за первое полугодие 2017 года составил 24.750 человек. Большинство из них обратились к властям ФРГ с ходатайством о предоставлении убежища. В первом полугодии 2016 года эта достигала 130.000 человек.

В первом полугодии 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело 122.000 заявок о предоставлении убежища. Большинство нелегалов не предъявили немецким властям документов, удостоверяющих личность. При этом доля предполагаемых поддельных документов в 2016 году составляла около 6%, в текущем году этот показатель находится на том же уровне. За первое полугодие 2017 года сотрудники BAMF выявили около 7.300 поддельных, по их оценке, паспортов.

Отметим, что в центре GASIM обмениваются информацией о беженцах различные ведомства ФРГ: федеральная полиция, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, Федеральная разведывательная служба и министерство иностранных дел.