Солдат армии ФРГ уволен в связи с антисемитскими и антиамериканскими взглядами

Городской суд Ганновера, федеральная земля Нижняя Саксония, одобрил решение военного руководства отстранить от службы в армии уроженца Афганистана, который отрицал право Израиля на существование и поддерживал террористическую группировку ХАМАС.

Об этом пишет в воскресенье, 6 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

Взгляды этого солдата относительно Израиля, евреев и США стали известны после допроса, проведенного в 2016 году сотрудниками германской военной контрразведки MAD.

В материалах следствия, оказавшихся в распоряжении упомянутого издания, сообщается, что подсудимый нецензурно оскорблял евреев и США и выражал поддержку палестинской группировки ХАМАС, включенной Вашингтоном и Брюсселем в список террористических организаций.

Военное руководство признало, что эти комментарии нарушают статью Конституции ФРГ о борьбе с преступлениями на почве ненависти. MAD уточняет, что подсудимый также не признавал законным существование еврейского государства.

Солдат, о котором идет речь, был призван на военную службу в 2016 году и планировал находиться в армии до 2024 года. В ходе судебных слушаний он заявил, что его слова были неверно истолкованы и сослался на плохое знание немецкого языка, якобы ставшее причиной неправильного толкования.

Подсудимый отрицал обвинения в антиизраильских и антиамериканских взглядах, и сообщил, что он является шиитом и хорошо относится к представителям всех других религий и конфессий.

Тем не менее суд Ганновера не нашел причин усомниться в решении MAD и приговорил подсудимого к выплате судебных издержек в размере 7.600 евро.