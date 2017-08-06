6 августа 2017 г.
последняя новость: 15:32
Малахову нашли замену
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:53 Солдат армии ФРГ уволен в связи с антисемитскими и антиамериканскими взглядами
13:56 Amazon выставил на продажу туалетную бумагу с "твитами" Трампа
12:53 Колумнист The Sunday Times признал: он написал антисемитскую статью и заслужил увольнение
12:38 В британском Чессингтоне появилась первая в мире дорожка для колясок
11:01 Прекратились поиски морпехов, пропавших после крушения самолета ВС США у берегов Австралии
10:51 На входе на Эйфелеву башню задержали мужчину с ножом
08:46 Глава МВД Франции: более 270 джихадистов вернулись в страну из Ирака и Сирии
02:31 В окно мечети в американском штате Миннесота бросили бомбу
23:38 Убийство в Москве: застрелен генеральный директор "Океанариума"
22:33 СБ ООН ввел новые санкции в отношении КНДР
В мире

Солдат армии ФРГ уволен в связи с антисемитскими и антиамериканскими взглядами

время публикации: 14:53 | последнее обновление: 14:53 блог версия для печати фото
Солдат армии ФРГ уволен в связи с антисемитскими и антиамериканскими взглядами

Городской суд Ганновера, федеральная земля Нижняя Саксония, одобрил решение военного руководства отстранить от службы в армии уроженца Афганистана, который отрицал право Израиля на существование и поддерживал террористическую группировку ХАМАС.

Об этом пишет в воскресенье, 6 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

Взгляды этого солдата относительно Израиля, евреев и США стали известны после допроса, проведенного в 2016 году сотрудниками германской военной контрразведки MAD.

В материалах следствия, оказавшихся в распоряжении упомянутого издания, сообщается, что подсудимый нецензурно оскорблял евреев и США и выражал поддержку палестинской группировки ХАМАС, включенной Вашингтоном и Брюсселем в список террористических организаций.

Военное руководство признало, что эти комментарии нарушают статью Конституции ФРГ о борьбе с преступлениями на почве ненависти. MAD уточняет, что подсудимый также не признавал законным существование еврейского государства.

Солдат, о котором идет речь, был призван на военную службу в 2016 году и планировал находиться в армии до 2024 года. В ходе судебных слушаний он заявил, что его слова были неверно истолкованы и сослался на плохое знание немецкого языка, якобы ставшее причиной неправильного толкования.

Подсудимый отрицал обвинения в антиизраильских и антиамериканских взглядах, и сообщил, что он является шиитом и хорошо относится к представителям всех других религий и конфессий.

Тем не менее суд Ганновера не нашел причин усомниться в решении MAD и приговорил подсудимого к выплате судебных издержек в размере 7.600 евро.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 6 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017