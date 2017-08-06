Колумнист The Sunday Times признал: он написал антисемитскую статью и заслужил увольнение

Известный ирландский писатель и журналист Кевин Майерс дал в минувшую пятницу интервью местной радиостанции RTE Radio One, в ходе которого признал: он совершил ошибку, опубликовав антисемитскую статью, и заслуживает быть уволенным.

Напомним, что 31 июля руководство британского издания The Sunday Times прекратило сотрудничество с колумнистом Майерсом в связи с его заметкой, в которой он предположил, что Клаудия Уинклман и Ванесса Фельц, ведущие телекомпании BBC, получают высокие зарплаты исключительно потому, что они еврейки

Он, впрочем, подчеркнул, что не является антисемитом: "Это была глупость с моей стороны объединить несколько важных вопросов в одном предложении. Я склонен, к сожалению, описывать сложные проблемы в простых словах", – так Майерс комментирует собственную скандальную статью, опубликованную 30 июля в газете The Sunday Times, в которой он назвал евреев "умелыми торговцами".

Майерс также заявил, что "сам виноват в своей беде", берет на себя ответственность за это увольнение, глубоко раскаивается и выражает уважение к еврейской религии.

Речь идет о колонке под заголовком "Простите, девушки - равную оплату нужно заслужить", в которой Майерс пишет о том, что подавляющее большинство ведущих сотрудников BBC – мужчины, однако самые высокооплачиваемые сотрудницы издания являются еврейками, и именно их национальность стала причиной таких заработков.

Колонка, опубликованная в ирландском выпуске газеты и выложенная на сайте издания, вызвала возмущение британских борцов с антисемитизмом.

Ванесса Фельц отозвалась на этот скандал, заявив в интервью лондонской радиостанции ВВС, что статья Майерса "отражает все мерзкие стереотипы в отношении евреев", а также выразив удивление тем, что откровенно расистский материал был опубликован этим уважаемым изданием.

Фрэнк Фитцгиббон, главный редактор Тhe Sunday Times Ireland, признает, что материал содержит высказывания, оскорбляющие большое количество людей, и сообщает, что более никогда не станет публиковать статьи Майерса, пишет газета The Independent.