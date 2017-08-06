На входе на Эйфелеву башню задержали мужчину с ножом

Вечером в субботу, 5 августа, французская полиция задержала мужчину, который пытался с ножом пройти на Эйфелеву башню. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция эвакуировала посетителей и закрыла доступ к Эйфелевой башне за 15 минут до положенного времени.

Напомним, в марте этого года парижские власти решили принять меры безопасности в отношении посетителей Эйфелевой башни. Чтобы исключить возможность наездов автомобилей на пешеходов, с двух сторон башни будут установлены стеклянные пуленепробиваемые перегородки, а с двух других сторон - металлические решетки.

Стеклянные перегородки будут установлены у башни со стороны Сены и с противоположной стороны, а металлические - там, где расположены входы и выходы.