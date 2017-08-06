В мечеть в американском штате Миннесота бросили бомбу

Неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в кабинет имама в исламском центре города Блумингтон, расположенного в американском штате Миннесота.

Инцидент произошел в субботу, 5 августа, примерно в 5 утра по местному времени. В результате взрыва и вызванного им пожара никто не пострадал, зданию был причинен ущерб.

Злоумышленник скрылся с места преступления.

Расследование нападения на мечеть ведет ФБР. За любую информацию, которая поможет задержать преступника, назначена награда в размере 20 тысяч долларов.