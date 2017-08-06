Антисемитская акция в Швеции: "Евреи – отпрыски свиней и обезьян"

Полиция шведского города Хельсинборг расследует антиизраильскую акцию протеста, организованную местным шведско-палестинским центром, участники которой выкрикивали антисемитские лозунги и называли евреев отпрысками свиней и обезьян.

Об этом пишет в воскресенье, 6 августа, шведское издание Helsingborgs Dagblad.

В статье отмечается, что эта структура в период беспорядков на Храмовой горе провела серию антиизральских мероприятий, но лишь одно из них переросло в откровенно антисемитское.

Еврейская община Швеции намеревается в связи с этим подать жалобу в полицию. Шведско-палестинский центр утверждает, что данная акция имела целью критику Израиля, а не еврейского народа в целом.