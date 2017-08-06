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Amazon выставил на продажу туалетную бумагу с "твитами" Трампа

время публикации: 13:56 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати фото
Amazon выставил на продажу туалетную бумагу с "твитами" Трампа

Пользователи интернета обнаружили, что на сайте Amazon, крупнейшей торговой интернет-площадке мира, выставлен на продажу рулон туалетной бумаги с наиболее одиозными высказываниями президента США Дональда Трампа, взятыми из его блога в Twitter.

В описании товара говорится, что для печати на туалетной бумаге были отобраны 10 "самых раздражающих" твитов Трампа, которые продавец данного товара нашел "подходящими для промывки канализационных труб".

Как следует из сопровождающей записки, товар был представлен в единственном экземпляре, и сегодня его уже не купить, отмечает сайт NEWSru.com.

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