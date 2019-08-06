СМИ: Эхуд Барак часто посещал в Нью-Йорке дом брата Джеффри Эпштейна

Бывший глава израильского правительства Эхуд Барак, бывая в Нью-Йорке, часто посещал многоквартирный дом на Upper East Side, почти полностью принадлежащий Марку Эпштейну, младшему брату Джеффри Эпштейна, которому в начале июля были предъявлены обвинения в педофилии и торговле живым товаром

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на жильцов дома 301 East 66th St, рассказавших, что видели либо самого Барака, либо его телохранителей.

Как пишет издание, 16-этажный дом практически целиком принадлежит Марку Эпштейну и, согласно подозрениям полиции, это здание проходит по делу о торговле живым товаром, которое было возбуждено против Джеффри Эпштейна.

Сам Эхуд Барак заявил The Daily Beast следующее: "Несмотря на то, что я не совершил ничего дурного и что нет даже легких подозрений на то, что я совершил что-то дурное, я не стану отвечать на вопросы, поскольку в свете нынешней политической атмосферы в Израиле сам факт моего ответа на такие вопросы послужит инструментом в политической игре".

Напомним, 16 июля британское издание Daily Mail опубликовало фотографию мужчины, похожего на Эхуда Барака. Лицо мужчины скрывает шарф. В материале утверждается, что лидер партии "Исраэль демократит" был сфотографирован у дверей в дом Джеффри Эпштейна. В публикации Daily Mail говорится, что фотография была сделана в январе 2016 года, когда американский миллиардер устроил вечеринку по случаю своего возвращения из зарубежной поездки.

В публикации также утверждалось, что Эхуд Барак находился на вечеринке, на которую были приглашены "девочки".

За день до публикации в Daily Mail Эхуд Барак дал интервью американскому изданию The Daily Beast, в котором заявил, что за всю свою жизнь встречался с Эпштейном, возможно, раз десять, и никогда не принимал участие в "вечеринках с девочками".

Комментируя публикацию в Daily Mail, Эхуд Барак заявил: "Я с отвращением отвергаю мерзкие намеки, опубликованные этим изданием. Я действительно был в доме Эпштейна, но никогда не принимал участия в вечеринках или мероприятиях того характера, на который намекает издание. Я советую редакторам Daily Mail и всем, кто помогал им, достать кредитные карточки, так как большой иск уже готовится".

На своей странице в Twitter Эхуд Барак опубликовал фотографию, на которой его лицо закрыто капюшоном куртки, "признавшись", что всегда закрывает лицо, "не только в Нью-Йорке, но и в любой точке мира", когда холодно. "До сегодняшнего дня я не думал, что это повод для газетного материала", – написал он.

Джеффри Эпштейн был партнером Эхуда Барака по инвестициям в старт-ап.

Американскому финансисту Джеффри Эпштейну, арестованному 6 июля в аэропорту Тетерборо, штат Нью-Джерси, федеральной прокуратурой предъявлено обвинительное заключение в совращении несовершеннолетних.

В документе говорится, что подсудимый "создал криминальную сеть" для сексуальной эксплуатации десятков подростков – при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений.

Финансист и филантроп Джеффри Эпштейн входил в число самых уважаемых граждан Америки. Среди его друзей были президент Билл Клинтон, медиамагнат Дональд Трамп, бизнесмен Лес Векснер, многие лауреаты Нобелевской премии. Некоторое время он преподавал физику в школе, потом основал собственную финансовую компанию и преуспел как бизнесмен.