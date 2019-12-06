США против Evil Corp: в санкционный список попали двое "израильтян"

Министерство финансов США 5 декабря опубликовало полный список предполагаемых участников хакерской группировки Evil Corp., в отношении которых вводятся санкции.

Хакерам инкриминируется создание и внедрение троянской программы под названием Dridex, посредством которого со счетов американских граждан и компаний, были похищены в общей сложности не менее ста миллионов долларов.

Государственный департамент США назначил награду в размере пяти миллионов долларов за предоставление информации, которая поспособствует задержанию Максима Якубца – предполагаемого лидера этой хакерской группировки.

Примечательно, что в списке предполагаемых участников Evil Corp. американский минфин называет двоих обладателей израильских паспортов: это Давид Губерман, уроженец Украины (дата рождения 1 марта 1971 года), проживавший в Москве, и Денис Гусев, сведения о месте и дате рождения которого противоречивы. Вызывает сомнение достоверность информации о том, что у этих людей действительно есть израильские паспорта – и в связи с противоречивостью опубликованных сведений, и на основании опубликованных номеров этих документов.

Редакция NEWSru.co.il планирует уточнить информацию по поводу израильского гражданства Губермана и Гусева.

В общей сложности, в списке предполагаемых участников Evil Corp. названы имена 17 человек (15 мужчин и двух женщин) – граждан России, Украины, Узбекистана, Испании, а также, возможно, Молдовы, Греции и Израиля.

Атаке вируса Dridex подверглись тысячи компьютеров в более чем 40 странах мира, в числе которых Великобритания, Италия, Австралию, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Франция, Индия, Гонконг и Малайзия, пишет в четверг, 5 декабря, новостное агентство Bloomberg. Dridex распространялся с помощью фишинговых писем и "крал" учетные данные клиента для входа в интернет-банк. После чего от имени клиента перечислял деньги с его счета на оффшорные счета, принадлежащие Evil Corp.

По данны ФБР, лидер группы хакеров Максим Якубец является сотрудником Федеральной службы безопасности России, которая уже находится под санкциями США. Работу над такого рода проектами данное ведомство ведет с 2017 года, пишет агентство Bloomberg. В федеральные суды Небраски и Пенсильвании в отношении Якубца поданы иски: его обвиняют в заговоре и мошенничестве с участием корпорации Bank of America и региональных кредиторов США.



