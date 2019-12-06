Палата представителей Конгресса США осудила план аннексии долины реки Иордан

В пятницу, 6 декабря, Палата представителей Конгресса США большинством голосов (226 против 118) приняла резолюцию N326, осуждающую план аннексии долины реки Иордан, предложенный израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и поддерживающую создание "двух государств для двух народов".

Таким образом, впервые контролируемая демократами Палата представителей приняла решение, сигнализирующее о неодобрении намерений действующего израильского премьера, отмечает i24news.

В сообщении, выложенном на сайте Палаты представителей, говорится, что принятая резолюция подтверждает, что только реализация плана "два государства для двух народов" может положить конец израильско-палестинскому конфликту, обеспечить безопасность еврейского государства и удовлетворить чаяния палестинцев.

На заседании выступила Рашида Тлаиб, скандально известная законодательница из Мичигана, назвавшая план аннексии Иорданской долины "невозможным и нереальным", подчеркнув при этом, что говорит "от имени своей палестинской бабушки". Две недели назад, 21 ноября, на ежемесячном заседании Совета безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление, согласно которому американская администрация более не считает еврейские поселения нарушением международного права.

С осуждением позиции США выступили 14 остальных членов Совета. Еще до встречи европейские государства, входящие в Совбез, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, опубликовали совместное заявление, согласно которому по нормам международного права поселения являются незаконными.

Напомним, в сентябре этого года глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением о намерении после выборов провести закон об аннексии Иорданской долины. Биньямин Нетаниягу говорил, что распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину призвано обеспечить безопасность Израиля.

Нетаниягу продемонстрировал на карте, где будут проходить границы Израиля в случае, если закон об аннексии будет принят. Он отметил, что с запада граница будет проходить через долину Бейт-Шеана, Нахаль Ог, Нахаль Орогот и Эйн Геди. В границах Израиля окажутся почти все израильские населенные пункты, а также несколько палестинских деревень.

Представляя этот план, Нетаниягу также говорил о благоприятной ситуации для принятия подобного закона.

Пять европейских стран – Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия – тогда же выразили озабоченность в связи с заявлением Нетаниягу о возможном принятии закона об аннексии Иорданской долины.

Не поддержала планы израильского правительства и Россия, предупредив, что реализация этого плана "может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями".

Заявление Биньямина Нетаниягу вызвало крайне резкую негативную реакцию в арабском мире.





