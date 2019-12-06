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NEWSru.co.il :: В мире6 декабря 2019 г., 08:53

"Аш-Шарк аль-Аусат": король Марокко не принял Помпео, не желая говорить о нормализации отношений с Израилем

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Король Марокко Мухаммад VI отменил встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Король Марокко Мухаммад VI отменил встречу с госсекретарем США Майком Помпео после того, как стало известно, что Вашингтон пытается оказался давление на Рабат с целью восстановления дипломатических отношений с Израилем, сообщает выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Западные дипломатические источники в Рабате рассказали редакции "Аш-Шарк аль-Аусат", что Помпео прибыл в Рабат с "программой давления", чтобы навязать властям Марокко нормализацию отношений с Израилем, прерванных в 2000 году после начала "интифады Аль-Аксы".

Напомним, что в 1994 году Марокко и Израиль установили дипломатические отношения. Но 27 октября 2000 года власти Марокко разорвали отношения с еврейским государством.

5 декабря Майк Помпео, после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Лиссабоне, встречался в Рабате с премьер-министром Марокко Саадеддином Османи и министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. На встрече присутствовали секретарь по правам человека и связям с парламентом Мустафа Рамид, глава совета национальной безопасности и гендиректор по вопросам разведки Абдельлатиф Хаммучи, а также временный поверенный в делах США в Марокко Дэвид Грин. Ожидалось, что затем Помпео побеседует с королем Мухаммадом VI. Но монарх от встречи с американским госсекретарем отказался.

В то же время, в заявлениях главы марокканского МИДа и других чиновников ничего не говорится об отказе короля встречаться с Помпео. Официальный Рабат выражает удовлетворение по поводу первого визита Майка Помпео в Марокко в качестве госсекретаря США, подчеркивая дружественность отношений с Соединенными Штатами.

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