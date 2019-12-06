Стрельбу на авиабазе ВМС США в Пенсаколе открыл саудовский летчик

В пятницу, 6 декабря, на территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе (Флорида), в одном из учебных помещений, произошел инцидент со стрельбой.

Согласно уточненным данным, в результате стрельбы погибли три человека; семеро раненых были доставлены в больницы. Данных о их состоянии пока нет. Стрелявший был уничтожен.

Как сообщает АP, установлена личность злоумышленника. Его имя пока не называется, однако известно, что это – стажер летной школы, выходец из Саудовской Аравии. Не исключено, что речь идет о теракте.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подтвердил, что подозреваемый был гражданином Саудовской Аравии. Он, по словам губернатора, проходил обучение на базе в рамках программы ВМС для союзников США. Власти выясняют мотивы, которыми мог руководствоваться нападавший, сообщает "Голос Америки".

"Очевидно, будет много вопросов в связи с тем, что этот человек являлся иностранным гражданином, служил в Военно-воздушных силах Саудовской Аравии и проходил тренинг в нашей стране", - сказал ДеСантис на пресс-конференции.

На территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе постоянно находятся 16 тысяч военнослужащих и около 7 тысяч гражданских лиц; база ВМС в Пенсаколе считается первой базой военно-морских сил США, она была открыта в 1914 году.

База подготовила десятки тысяч летчиков, среди которых Джон Гленн – первый астронавт США, совершивший орбитальный космический полет ("Меркурий-Атлас-6", февраль 1962), а также Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну 20 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля "Аполлон-11". Здесь же базируется авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США Blue Angels, созданная в 1946 году.





