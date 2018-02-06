Законопроект о Голодоморе: комментарии посольства РФ в Израиле

Российское посольство в Тель-Авиве во вторник, 6 февраля, прокомментировало израильский законопроект, объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора, который автор этой инициативы, депутат Кнессета Акрам Хасон ("Кулану") назвал "актом геноцида".

Редакция NEWSru.co.il, обратившись в посольство Российской Федерации за комментарием, получила следующий ответ:

"Мы хотим напомнить, что голод, вызванный сильной засухой и принудительной коллективизацией в начале 1930-х годов, поразил не только Украину, но также Беларусь, Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь и Южный Урал.

Этот голод, количество жертв которого оценивается в диапазоне от 2 до 8 миллионов человек, стал общей трагедией для россиян, украинцев, казахских и других советских народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой страны. Утверждения, что эти печальные события стали результатом преднамеренной политики уничтожения украинской нации противоречат историческим фактам и являются циничным использованием памяти миллионов жертв в политических целях.

Россия и международное сообщество уже дали свою оценку этой трагедии. Хотелось бы отметить, что Генеральная Ассамблея ООН и UNESCO приняли совместные документы по следам этой трагедии – как и Государственная Дума (нижняя палата парламента России), чтящая память о жертвах голода, поразившего в 30-х годах население СССР.

К сожалению, кое-кто продолжает настаивать на ложной трактовке этой трагедии. Наши коллеги в Кнессете и, в частности, депутат Кнессета Хасон, подготовили законопроект об украинском Голодоморе, который искажает историю. Мы настоятельно призываем израильских чиновников, включая Хасона, к более тщательному изучению исторических фактов", – говорится в этом документе.

Напомним, что в сентябре 2016 года группа украинских общественных деятелей передала группе депутатов Кнессета, находившихся на Украине, обращение с просьбой признать Голодомор актом геноцида.

В окружении депутата Акрама Хасона редакции NEWSru.co.il пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита на Украину в рамках делегации депутатов Кнессета от комиссии по внутренним делам в декабре 2017 года. "Депутат Хасон посетил музей Голодомора и находится под глубоким впечатлением, что и подвигло его инициировать данный законопроект", - заявили в окружении депутата.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИДе РФ, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом. На сайте российского внешнеполитического ведомства эта информация отсутствует.

Отметим, что к настоящему моменту Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира, но Израиля среди них пока нет.