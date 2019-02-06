Речь Трампа в Конгрессе: "Мы потратили более 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке"

Вечером во вторник, 5 февраля, президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с главной политической речью года – обращением "О положении дел в стране".

Как отмечает "Голос Америки", в день выступления Трампа в Конгрессе несколько десятков женщин-законодателей оделись в белое (как правило, конгрессмены одеваются в цвета своих партий), что было отсылкой к движению суфражисток, которые более 100 лет назад боролись за предоставление женщинам избирательных прав.

В своем выступлении президент США призвал законодателей утвердить около 300 его номинантов на разные посты, которые "застряли" в Сенате. По его словам, предыдущий состав Конгресса (где обе палаты контролировали республиканцы) добился феноменальных успехов.

Трамп упомянул о реформе системы уголовного законодательства. В качестве примера он привел женщину (находящуюся в зале), которая была помилована.

Президент заявил о необходимости противостоять правительственному кризису: "У Конгресса есть 10 дней для того, чтобы принять законопроект, который позволит финансировать наше правительство, защитить наше отечество и обезопасить нашу южную границу. Ныне настало время, чтобы Конгресс показал миру, что Америка намерена покончить с нелегальной иммиграцией, с преступниками, наркокартелями, наркоторговцами и торговцами людьми".

Значительную часть своей речи президент посвятил описанию борьбы против нелегальной иммиграции и против преступников из Латинской Америки. Он привел статистические данные: за два года были проведены 266 тысяч арестов преступников, не имевших права находиться в США, они совершили более 100 тысяч ограблений, 30 тысяч сексуальных преступлений и около 4 тысяч убийств.

Дональд Трамп напомнил, что его администрация направила в Конгресс план, который позволит покончить с кризисом на южной границе. План включает строительство "умного, стратегического, позволяющего видеть насквозь стального барьера, а не просто простой бетонной стены". Он подчеркнул, что речь идет о барьере, который будет спасать жизни.

Далее президент говорил об успехах американской экономики и усилении роли женщин в экономической жизни страны. После чего перешел к внешнеэкономическим вопросам, в частности упомянув о конкуренции с Китаем, пересмотре "катастрофического" североамериканского торгового соглашения (NAFTA) и новом "замечательном" соглашении между США, Мексикой и Канадой (USMCA). При этом он заявил о необходимости перестройки и обновления разрушающейся инфраструктуры Америки, что потребует объединенных усилий республиканцев и демократов. Одним из главных приоритетов он назвал понижение стоимости медицинского обслуживания и лекарств.

Американский президент упомянул о перестройке вооруженных сил США и о том, что Соединенные Штаты являются главным финансистом NATO. Он отметил, что решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было следствием многочисленных нарушений этого соглашения со стороны России.

Говоря о переговорном процессе с КНДР, Трамп заявил: "Мы продолжаем наш исторический рывок к миру на Корейском полуострове. Если бы я не был избран президентом США, на мой взгляд, была бы большая война с Северной Кореей, на которой потенциально погибли бы миллионы людей".

Трамп объявил о поддержке венесуэльского народа и осудил жестокость режима Николаса Мадуро. Он сказал, что американцы встревожены призывами установить социализм в США и подчеркнул, что этого никогда не произойдет.

"Наши храбрые солдаты сражаются на Ближнем Востоке 19 лет. В Афганистане и Ираке почти 7 тысяч американских героев отдали свои жизни, более 52 тысяч американцев были ранены. Мы потратили более 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке. Еще будучи кандидатом в президенты, я предложил новый подход: великие нации не ведут бесконечных войн", – сказал Трамп.

Президент напомнил, что на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, продолжаются боевые действия против остатков "Исламского государства", в то же время ведется борьба против иранского режима, который является главным спонсором терроризма. "Этот коррумпированный режим никогда не получит ядерное оружие, я вывел США из разрушительной сделки с Ираном. Мы также ввели наиболее жесткие санкции в отношении этой страны", – заявил он.

"Мы не будем отводить глаз от режима, который скандирует "Смерть Америке!" и угрожает геноцидом против еврейского народа", – подчеркнул американский президент.

В своей речи Трамп упомянул об убийстве 11 человек в питтсбургской синагоге и заявил о необходимости противостоять антисемитизму.

Выступая перед Конгрессом, Трамп подверг критике "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что "единственное, что может остановить экономическое чудо, которое происходит в Соединенных Штатах, – это глупые войны, политика или смехотворные политически мотивированные расследования".

Президент завершил свое выступление словами: "Настало время укрепить узы любви, верности и памяти, которые связывают нас вместе, как граждан, соседей и патриотов. Это наше будущее – наша судьба – и наш выбор. Я призываю вас избрать величие... Мы должны идти вперед вместе. Мы должны хранить Америку на первом месте в наших сердцах. Мы должны хранить свободу в наших душах. И мы должны всегда верить в судьбу Америки. Одна нация, под Богом, должна быть надеждой и обещанием, светом и славой для всех наций в мире. Благодарю вас. Господь, благослови Америку".

Его выступление длилось примерно 1 час 25 минут.





