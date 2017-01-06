Трамп увольняет послов, назначенных Обамой

Как сообщает The New York Times, штаб избранного президента США Дональда Трампа издал указ о немедленном увольнении всех послов США, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы.

Указ вступит в силу 20 января, после инаугурации Трампа, и, вразрез с традициями, будет распространен на дипломатов, являющихся родителями детей школьного возраста, которым обычно давалось время до окончания учебного года.

Напомним, что посол США в Израиле Дан Шапира уже объявил об уходе в отставку. При этом он останется в Израиле как частное лицо, чтобы позволить детям доучиться.

Своих должностей лишатся, среди прочего, назначенцы Обамы в Германии, Канаде, Великобритании, Коста-Рике, Чехии, Бельгии, при женевских структурах ООН.