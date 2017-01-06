Французская сеть супермаркетов Auchan по ошибке обозначила испанские гранаты как продукт израильских колоний

Супермаркет сети Auchan, расположенный в пригороде Парижа Ле-Креммлен-Бисетр, первым во Франции обозначил гранаты, импортированные из Израиля, как продукцию "израильских колоний".

Под давлением посольства Израиля и французских еврейских организаций уже на следующий день обозначение было заменено на "произведено в Израиле".

Как сообщает портал ynet, посольство Израиля также обратилось к импортеру гранатов, который заявил, что в супермаркете ошиблись, а гранаты на самом деле импортированы не из Израиля, а из Испании.