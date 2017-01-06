6 января 2017 г.
последняя новость: 12:22
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:17 Французская сеть супермаркетов Auchan по ошибке обозначила испанские гранаты как продукт израильских колоний
11:03 Трамп увольняет послов, назначенных Обамой
10:33 Умер знаменитый индийский киноактер Ом Пури
10:17 В Беларуси убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
03:59 Конгресс США осудил ООН за антиизраильскую резолюцию Совбеза
18:45 Основатель империи "Бикрам-йога" признан виновным в изнасиловании и выплатит $6,8 млн
17:44 "Ненавистник евреев": офис главы МИД Новой Зеландии подвергся атаке вандалов
16:39 Четверо афроамериканцев сняли скальп с умственно отсталого белого юноши
15:24 Главнокомандующий армией США Барак Обама удостоен высшей армейской награды
14:38 Лидер французских левых, еврей по матери, сравнил положение мусульман с Холокостом
В мире

Французская сеть супермаркетов Auchan по ошибке обозначила испанские гранаты как продукт израильских колоний

время публикации: 12:17 | последнее обновление: 12:17 блог версия для печати фото
Французская сеть супермаркетов Auchan по ошибке обозначила испанские гранаты как продукт израильских колоний

Супермаркет сети Auchan, расположенный в пригороде Парижа Ле-Креммлен-Бисетр, первым во Франции обозначил гранаты, импортированные из Израиля, как продукцию "израильских колоний".

Под давлением посольства Израиля и французских еврейских организаций уже на следующий день обозначение было заменено на "произведено в Израиле".

Как сообщает портал ynet, посольство Израиля также обратилось к импортеру гранатов, который заявил, что в супермаркете ошиблись, а гранаты на самом деле импортированы не из Израиля, а из Испании.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 декабря 2016 г.
Европейский суд: соглашения между ЕС и Марокко не распространяются на Западную Сахару
// NEWSru.co.il // В мире // 25 ноября 2016 г.
Франция начала маркировку продукции поселений Иудеи и Самарии







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 6 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017