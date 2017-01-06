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В мире

В Бангладеш уничтожен организатор теракта против иностранцев

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати фото
В Бангладеш уничтожен организатор теракта против иностранцев

Бойцы контртеррористического подразделения Бангладеш уничтожили в Даке двух боевиков. Предположительно, одним из них был организатор убийства 20 человек в популярном кафе в 2016 году.

Нурул Ислам Марджан, главарь террористической организации "Джамаат аль-Муджахидин", был застрелен вместе с еще одним боевиком 6 января, сообщило информационное агентство Reuters.

В начале июля 2016 года в результате теракта в кафе Holey Artisan Bakery погибли 22 человека, в их числе туристы из Италии, Японии, Индии и США.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", но власти Бангладеш заявили, что за нападением стоит "Джамаат аль-Муджахидин".

В октябре были ликвидированы 11 боевиков этой группировки. В конце августа сообщалось, что был уничтожен Тамим Ахмед Чоудхури, один из подозреваемых в организации теракта в кафе.

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