6 января 2017 г.
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В мире

Число жертв стрельбы в аэропорту Форт-Лаудердейла увеличилось

время публикации: 21:43 | последнее обновление: 21:43 блог версия для печати фото
Аэропорт Форт-Лаудердейла (иллюстрация)

Согласно уточненным данным, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лаудердейла во Флориде были убиты, по меньшей мере, пять человек, и еще восемь получили ранения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Шериф округа Броуард сказал, что в результате происшествия "есть множество убитых", но точное число не назвал.

По последним данным, стрелявший арестован. Информация о его личности и возможных мотивах преступления все еще не опубликована. Глава администрации округа Броуард, к которому относится аэропорт, заявила, что преступник был один. Полиция Флориды разделяет эту точку зрения.

Губернатор Флориды Рик Скотт выехал на место происшествия.

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// NEWSru.co.il // В мире // 6 января 2017 г.
Один человек погиб и девятеро ранены в результате стрельбы в аэропорту во Флориде







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Пятница, 6 января 2017 г.
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