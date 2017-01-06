Число жертв стрельбы в аэропорту Форт-Лаудердейла увеличилось

Согласно уточненным данным, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лаудердейла во Флориде были убиты, по меньшей мере, пять человек, и еще восемь получили ранения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Шериф округа Броуард сказал, что в результате происшествия "есть множество убитых", но точное число не назвал.

По последним данным, стрелявший арестован. Информация о его личности и возможных мотивах преступления все еще не опубликована. Глава администрации округа Броуард, к которому относится аэропорт, заявила, что преступник был один. Полиция Флориды разделяет эту точку зрения.

Губернатор Флориды Рик Скотт выехал на место происшествия.