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Один человек погиб и девятеро ранены в результате стрельбы в аэропорту во Флориде

время публикации: 20:35 | последнее обновление: 20:37 блог версия для печати фото
Один человек погиб и девять были ранены в результате стрельбы в аэропорту во Флориде

В аэропорту города Форт-Лаудердейл во Флориде 6 января вспыхнула стрельба. Согласно предварительным данным, один человек был убит, еще девятеро получили ранения различной степени тяжести.

Во время происшествия в аэропорту находился бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер. Он не пострадал.

Администрация аэропорта сообщила, что стрельба вспыхнула в терминале №2 в районе выдачи багажа. По данным местных источников, полицейские задержали стрелявшего, по другой информации, стрелявший был ликвидирован.

Сведения о личности преступника и о мотивах стрельбы пока не поступали.

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