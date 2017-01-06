Один человек погиб и девятеро ранены в результате стрельбы в аэропорту во Флориде

В аэропорту города Форт-Лаудердейл во Флориде 6 января вспыхнула стрельба. Согласно предварительным данным, один человек был убит, еще девятеро получили ранения различной степени тяжести.

Во время происшествия в аэропорту находился бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер. Он не пострадал.

Администрация аэропорта сообщила, что стрельба вспыхнула в терминале №2 в районе выдачи багажа. По данным местных источников, полицейские задержали стрелявшего, по другой информации, стрелявший был ликвидирован.

Сведения о личности преступника и о мотивах стрельбы пока не поступали.