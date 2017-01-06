Конгресс США осудил ООН за антиизраильскую резолюцию Совбеза

Палата представителей Конгресса США в четверг, 5 января, приняла заявление, осуждающее ООН за антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности/

В ходе голосования в поддержку документа высказались 342 конгрессмена, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии. 80 конгрессменов, подавляющее большинство которых составили демократы, голосовали "против", сообщает газета The Wall Street Journal.

Как ожидается, подобное заявление в ближайшее время будет принято Сенатом.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов-республиканцев разрабатывает законопроект о лишении ООН американского финансирования. Отметим, что взнос США в казну этой международной структуры составляет примерно четверть от ее ежегодного дохода.

Резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето. За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

Представительница США в ООН Саманта Пауэр, объясняя позицию действующей американской администрации, заявила, что Вашингтон не стал блокировать резолюцию, так как считает ситуацию с поселениями крайне тяжелой и угрожающей мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". При этом она сказала, что США не голосовали в поддержку резолюции, так как это решение уделяет слишком много внимания поселениям и игнорирует прочие проблемы. "Если завтра поселения исчезнут, мир не наступит", – подчеркнула Пауэр.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон осудил решение США не применять вето против антиизраильской резолюции и сказал, что Израиль был вправе ожидать от своего самого большого друга продолжения старой политики, включавшей блокирование подобных односторонних резолюций. Данон добавил, что палестинцы ничего не добьются, действуя против Израиля в ООН, пока не прекратят подстрекательство к терроризму и не вернутся к прямым мирным переговорам.