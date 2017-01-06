Представители намибийских племен обвинили Германию в геноциде

Представители двух намибийских племен подали в нью-йоркский суд иск против Германии. Гереро (овагереро) и нама обвиняют германские колониальные власти в геноциде, совершенном более ста лет назад.

Германское правительство ранее заявляло, что отказывается считать геноцидом действия колониальной администрации, совершенные в период с 1904 по 1908 год. Вдобавок, официальный Берлин заявил, что не собирается платить компенсации представителям народов гереро и нама.

Истцы утверждают, что в настоящее время правительство Германии и правительство Намибии ведут переговоры по данному вопросу, но представители гереро и нама в переговорах не участвуют.

В 1904 году в германской Юго-Западной Африке (на территории современной Намибии) вспыхнуло восстание местных племен. При подавлении восстания были убиты 100 тысяч человек.