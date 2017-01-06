6 января 2017 г.
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В мире

Умер знаменитый индийский киноактер Ом Пури

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
Ом Пури
Хелен Миррен и Ом Пури
Ом Пури
ВСЕ ФОТО

В пятницу, 6 января, в возрасте 66 лет от сердечного приступа умер популярный индийский актер Ом Пури, игравший в фильмах "Ганди", "Танцор диско", "Город удовольствий" и других.

Как сообщает сайт India TV, был найден мертвым в своем доме в Мумбаи утром 6 января.

Соболезнования по поводу кончины актера уже выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также другие политики и общественные деятели.

Как напоминает Wikipedia, Ом Пури родился 18 октября 1950 года в Амбале (штат Харьяна). Окончил Индийский институт кино и телевидения, а также Национальную школу драмы.

Он дебютировал на большом экране в 1975 году в фильме "Вор, с глаз долой", а затем начал сниматься в популярных картинах и появлялся на экране в новых образах до конца своей жизни, пишет ТАСС.

В число самых известных работ Ома Пури входят фильмы "Танцор диско", "С любимой под венец", "Лондонские мечты", "Пряности и страсти". Кроме того, актер успел отметиться серией значимых ролей в Голливуде.

Пури был посвящен в офицеры ордена Британской империи в 2004 году за его выдающийся вклад в кинематограф Великобритании, а в 1990 году ему была присуждена награда Падма Шри – одна из самых высоких гражданских почестей Индии.

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