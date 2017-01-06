Министр обороны США: Путин препятствует российско-американскому сотрудничеству

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что президент России Владимир Путин намеренно создавал препятствия для американо-российского сотрудничества. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Глава Пентагона заявил, что для Владимира Путина успех политики заключается в способности создавать дискомфорт по всему миру для дальнейшей демонстрации этого своему народу. В рамках этой политики российский лидер стремился ограничить американское влияние во всех регионах, отметил Картер.

Эштон Картер повторил утверждение, согласно которому, российские военные совершенно не помогают США бороться против террористической организации "Исламское государство". По его словам, вместо этого Россия сосредоточила свои усилия на борьбе с умеренной сирийской оппозицией.

Помимо этого, Картер сказал, что Россия не пытается использовать свое влияние на Асада для ускорения передачи власти в Сирии.

Картер сказал, что призывает новый Конгресс и новую администрацию продолжать оказывать помощь европейским союзникам США для сдерживания возможного российского вмешательства в их дела.