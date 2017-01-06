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В мире

50 стриптизерш проводили тайваньского политика в последний путь

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:29 блог версия для печати фото
50 стриптизерш проводили тайваньского политика в последний путь

Похороны тайваньского политика Тунга Сыана превратились в яркое зрелище. Родственники пригласили музыкантов и 50 девушек, танцевавших на крышах автомобилей похоронной процессии в полуобнаженном виде.

76-летний Тунг Сыан умер в декабре. На этой неделе в Чиаи состоялась траурная церемония, сообщил телеканал CNN. По словам сына политика, покойный отец явился к нему во сне и попросил организовать "веселую" церемонию.

В процессии, помимо стриптизерш, участвовали барабанщики и другие музыканты, а также знаменосцы. Эта церемония стала одной из самых обсуждаемых тем в китайском сегмента интернета. Большинство пользователей выразили поддержку идее "радостных" похорон.

По словам антрополога Марка Московица из Университета Южной Каролины, подобные "веселые" похоронные процессии пользуются большой популярностью в сельской местности на Тайване. Дошло до того, что власти запретили танцовщицам выступать на похоронах в полностью обнаженном виде.

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