ЦРУ "опознало" российских агентов, передававших информацию WikiLeaks

Сотрудники ЦРУ США заявили, что установили личности российских агентов, передававших информацию сайту WikiLeaks, как правило, действуя через подставных лиц. Выводы разведки представлены президенту Бараку Обаме, а вскоре с ними должен ознакомиться и избранный президент Дональд Трамп.

Сотрудники ЦРУ уверены, что агенты российской военной разведки ГРУ, действуя по приказу президента России Владимира Путина, взламывали серверы Демократической партии и передавали информацию сайту WikiLeaks. Примерно в октябре, считает ЦРУ, целью российских хакерских атак стала не просто дискредитация системы выборов в США, а оказание помощи кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Действуя через подставных лиц, агенты ГРУ тем самым позволили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанджу заявить, что он не получал информацию от каких-либо государственных источников, сообщило агентство Reuters.

Дональд Трамп, до сих пор отвергавший обвинения в адрес Москвы, тем временем сравнил утверждения о причастности России к хакерским атакам с "политической охотой на ведьм". По его словам, демократы пришли в отчаяние из-за его убедительной победы на выборах и пытаются отомстить, раздувая дело о взломе компьютеров.