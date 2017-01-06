6 января 2017 г.
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В мире

В Беларуси убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото

Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса найдена убитой, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерея Сергея Лепина и правоохранительные органы Беларуси.

Белорусские СМИ сообщают, что игуменья Василисса приехала в Беларусь из Украины. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

РИА Новости уточняет, что настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря была убита в четверг, 5 января.

Агентство Sputnik Беларусь приводит слова С.Лепина о том, что нападение могло быть совершение "одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".

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Пятница, 6 января 2017 г.
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