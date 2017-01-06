В Беларуси убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса найдена убитой, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерея Сергея Лепина и правоохранительные органы Беларуси.

Белорусские СМИ сообщают, что игуменья Василисса приехала в Беларусь из Украины. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

РИА Новости уточняет, что настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря была убита в четверг, 5 января.

Агентство Sputnik Беларусь приводит слова С.Лепина о том, что нападение могло быть совершение "одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".