Похороны застреленного полицией наркоторговца стали демонстрацией

В британском Хаддерсфилде 6 января состоялись похороны Ясара Якуба (28), застреленного полицейскими при невыясненных обстоятельствах. Похороны превратились в масштабную демонстрацию.

Несколько сотен представителей исламской общины города, в том числе, родственники Якуба, утверждали, что он не был связан с преступной деятельностью, и для применения оружия против него не могло быть оснований.

Полицейские, со своей стороны, сообщили, что в автомобиле Якуба был обнаружен пистолет. Точные обстоятельства происшествия пока не названы, расследование продолжается. Известно лишь, что полицейские проводили некую операцию, предположительно, получив информацию о подозрительном вооруженном человеке.

Вместе с тем, по некоторым данным, Ясар Якуб был причастен к торговле наркотиками. В прошлом он представал перед судом по обвинению в нелегальном владении оружием, но тогда дело развалилось.