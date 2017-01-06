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В мире

Похороны застреленного полицией наркоторговца стали демонстрацией

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:00 блог версия для печати фото
Похороны застреленного полицией наркоторговца стали демонстрацией

В британском Хаддерсфилде 6 января состоялись похороны Ясара Якуба (28), застреленного полицейскими при невыясненных обстоятельствах. Похороны превратились в масштабную демонстрацию.

Несколько сотен представителей исламской общины города, в том числе, родственники Якуба, утверждали, что он не был связан с преступной деятельностью, и для применения оружия против него не могло быть оснований.

Полицейские, со своей стороны, сообщили, что в автомобиле Якуба был обнаружен пистолет. Точные обстоятельства происшествия пока не названы, расследование продолжается. Известно лишь, что полицейские проводили некую операцию, предположительно, получив информацию о подозрительном вооруженном человеке.

Вместе с тем, по некоторым данным, Ясар Якуб был причастен к торговле наркотиками. В прошлом он представал перед судом по обвинению в нелегальном владении оружием, но тогда дело развалилось.

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Пятница, 6 января 2017 г.
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