Мосгорсуд постановил: экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский остается под арестом

Мосгорсуд принял решение оставить за решеткой Алексея Малобродского – бывшего директора московского театра "Гоголь-центр" и бывшего генерального продюсера "Седьмой студии, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Об этом пишет в четверг, 6 июля, сайт новостной службы ВВС. Напомним, что Малобродского, имеющего двойное российско-израильское гражданство, обвиняют в хищении более двух миллионов рублей (около 38 тыс. долларов), выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который был поставлен худруком театра Кириллом Серебренниковым и идет в театре уже пять лет.

В суде первой инстанции не было приведено доказательств того, что экс-директор "Гоголь-центра" попытается скрыться или же повлиять на ход дела, о чем заявила защита. Несмотря на это, в итоге мера пресечения была оставлена судьями без изменений.

Ранее в четверг стало известно, что дело Малобродского было передано в управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Малобродский стал третьим фигурантом дела "Седьмой студии", бывших менеджеров которой обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества на общую сумму более 200 млн рублей, якобы имевших место в 2011-2014 годах. "Седьмая студия" - театральная труппа, которая была создана режиссером Кириллом Серебрениковым и поставила более десяти спектаклей. Затем артисты труппы присоединились к театру "Гоголь-центр".

Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах и был снят с формулировкой "за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы". Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, так как в московском департаменте культуры сочли, что он просто "доверился не тем людям и подписывал не те бумаги". В настоящее время у следствия сложилось иное мнение.

Фигурантами по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии" также являются бывший гендиректор компании Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

По версии следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства, говорится в публикации на официальном сайте СК РФ. Судя по публикациям в российских СМИ, Итин и Масляева подозреваются в хищении лишь малой части этих средств.

23 мая по этому делу был допрошен в качестве свидетеля художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников. Ранее в тот же день в квартире режиссера, а также в руководимом им театре были проведены обыски.

Среди допрошенных также оказалась экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры, а ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая проходит по делу свидетелем.

АНО "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа".