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База ВВС США в Массачусетсе эвакуирована в связи с угрозой безопасности

время публикации: 19:29 | последнее обновление: 19:29 блог версия для печати фото
База ВВС США в Массачусетсе эвакуирована в связи с угрозой безопасности

База ВВС США "Хэнском", расположенная в городе Бедфорд, штат Массачусетс, была частично эвакуирована в связи с подозрением, что на ее территории заложена бомба. Взрывчатые вещества были, как полагают эксперты, завезены на базу грузовиком, попытавшимся въехать на территорию Хэнскома утром в четверг, около 09:00 по местному времени.

Об этом сообщает 6 июля сайт телеканала WCVB 5, аффилированного с АВС.

О том, была ли в ходе поисков обнаружена бомба, СМИ пока не сообщают:

"Около 09:45 было получено сообщение о подозрительном грузовике, которого остановили сотрудники службы безопасности. В ходе стандартного осмотра в нем были обнаружены потенциально взрывоопасные материалы. Приняты соответствующие меры – район вокруг ворот Ванденберг эвакуирован", – говорится в пресс-релизе.

Территорию авиабазы проверяют команда саперов полиции штата Массачусетс и сотрудники ФБР.

База ВВС США "Хэнском" занимает площадь размером в 848 акров (около 3 кв.км), там располагается штаб - квартира 66-й авиационной группы. На этом территории находится более 150 строений и работают более 10.000 человек.

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Четверг, 6 июля 2017 г.
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