Роскомнадзор заблокировал сайты "Спутник и погром", "Русский сектор" и другие

В четверг, 6 июля, Роскомнадзор заблокировал материалы в интернете, оправдывающие деятельность запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", а также группировки "Правый сектор", признанной в РФ экстремистской организацией, сообщает ТАСС.

Соответствующие нарушения Роскомнадзор обнаружил на сайтах националистического толка, в числе которых "Спутник и погром", "Русский сектор", "Правый взгляд" и другие.

Блокировка этих ресурсов осуществлена по требованию генеральной прокуратуры РФ.