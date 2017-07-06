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Роскомнадзор заблокировал сайты "Спутник и погром", "Русский сектор" и другие

время публикации: 12:11 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
Роскомнадзор заблокировал сайты "Спутник и погром", "Русский сектор" и другие

В четверг, 6 июля, Роскомнадзор заблокировал материалы в интернете, оправдывающие деятельность запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", а также группировки "Правый сектор", признанной в РФ экстремистской организацией, сообщает ТАСС.

Соответствующие нарушения Роскомнадзор обнаружил на сайтах националистического толка, в числе которых "Спутник и погром", "Русский сектор", "Правый взгляд" и другие.

Блокировка этих ресурсов осуществлена по требованию генеральной прокуратуры РФ.

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