В Германии раскрыта подпольная сеть детской порнографии, насчитывающая 87.000 участников

Полиция Германии обнаружила сайт детской порнографии, пользователями которого были 87.000 человек, и арестовала его владельца – 39-летнего мужчину, который был задержан в окрестностях Франкфурта.

По подозрению в причастности к этому преступлению были также арестованы несколько пользователей – граждан Германии и Австрии, пишет 6 июля британский таблоид The Daily Mail.

Задержанным предъявлено обвинение в том, что они являлись членами форума Elysium, функционирующего в Darknet с конца 2016 года. Это сообщество было создано для обмена детской порнографией и видеозаписями сексуального надругательства над детьми, сообщает германская прокуратура.

Подробности данной операции будут обнародованы в пятницу, 7 июля, на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.

Напомним, что Darknet называют сегмент интернета, доступный только через специальные браузеры, которые гарантируют пользователям анонимность и невозможность отследить их деятельность.