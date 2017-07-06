Глава МВД Франции: около 100 потенциальных террористов в стране имеют лицензию на оружие

Власти Франции идентифицировали в стране около 100 человек, имеющих лицензию на оружие, несмотря на то что они попали в поле зрения властей как потенциальные экстремисты. Об этом в среду, 5 июля, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон на слушаниях в сенате, посвященных новому законопроекту по противодействию терроризму, пишет газета Le Figaro .

По словам Коллона, он обратился к полиции с требованием принять меры, чтобы "вернуть страну в нормальное состояние". Заявление министра прозвучало через две недели после того, как злоумышленник на автомобиле Renault Megane, в котором находились газовый баллон, оружие и боеприпасы, протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже.

В результате столкновения нападавший, 31-летний Адам Джазари, погиб. По данным СМИ, он был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности. Несмотря на это он имел разрешение на оружие.