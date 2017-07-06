6 июля 2017 г.
последняя новость: 22:36
"Не хочу быть авторитетом"
На Высоцкую подают в суд
Cпагетти по-летнему
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:03 "Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией
21:18 Постпредство РФ опровергло сообщения о том, что Россия блокировала резолюцию СБ ООН по КНДР
20:20 Россия заблокировала проект резолюции СБ ООН по Северной Корее
19:29 База ВВС США в Массачусетсе эвакуирована в связи с угрозой безопасности
18:29 В Германии раскрыта подпольная сеть детской порнографии, насчитывающая 87.000 участников
18:06 Трамп прибыл в Гамбург: в отелях города для него не нашлось места
16:49 Президент США в Польше: антироссийская риторика накануне встречи с Путиным
15:51 "Туземцы – друзья Израиля": аборигены Австралии против государства Палестина
14:03 Мосгорсуд постановил: экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский остается под арестом
13:50 ЕС предоставляет трибуну жене Баргути и дочери Саадата: парламентарии возмущены
В мире

"Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией

время публикации: 22:03 | последнее обновление: 22:03 блог версия для печати фото
"Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией
"Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией
"Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией

В Гамбурге, где завтра, 7 июля, стартует саммит G20, вечером начались столкновения между полицией и антиглобалистами.

Участники акции протеста, проходящей под лозунгом "Добро пожаловать в ад", бросают в полицейских петарды, камни и бутылки. Среди пострадавших - пресс-секретарь местных правоохранительных органов.

В районе рыбного рынка полиция пытается отрезать от остальных демонстрантов представителей так называемого "черного блока".

Чтобы усмирить толпу полиция применила водометы и слезоточивый газ. Проводятся задержания. Однако количество задержанных полиция Гамбурга пока не озвучила.

Телеканал BBC передал, что в районе столкновений можно увидеть, как фельдшеры "скорых" оказывают помощь лежащим на асфальте людям.

По оценкам СМИ, в акции протеста антиглобалистов принимают участие от 8.000 до 10.000 человек.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
Трамп прибыл в Гамбург: в отелях города для него не нашлось места
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
Президент США в Польше: антироссийская риторика накануне встречи с Путиным
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 5 июля 2017 г.
Арт-шоу в Гамбурге: "зомби" требуют гуманизма от депутатов G20. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2017 г.
Белый дом сообщил дату встречи Путина и Трампа: 7 июля в Гамбурге







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017