"Добро пожаловать в ад": в Гамбурге произошли столкновения между антиглобалистами и полицией

В Гамбурге, где завтра, 7 июля, стартует саммит G20, вечером начались столкновения между полицией и антиглобалистами.

Участники акции протеста, проходящей под лозунгом "Добро пожаловать в ад", бросают в полицейских петарды, камни и бутылки. Среди пострадавших - пресс-секретарь местных правоохранительных органов.

В районе рыбного рынка полиция пытается отрезать от остальных демонстрантов представителей так называемого "черного блока".

Чтобы усмирить толпу полиция применила водометы и слезоточивый газ. Проводятся задержания. Однако количество задержанных полиция Гамбурга пока не озвучила.

Телеканал BBC передал, что в районе столкновений можно увидеть, как фельдшеры "скорых" оказывают помощь лежащим на асфальте людям.

По оценкам СМИ, в акции протеста антиглобалистов принимают участие от 8.000 до 10.000 человек.