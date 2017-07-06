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В мире

Трамп прибыл в Гамбург: в отелях города для него не нашлось места

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:12 блог версия для печати фото
Меланья и Дональд Трамп

В четверг после полудня зарубежные СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп прибыл в Гамбург для участия в саммите "Большой двадцатки". Он приехал в Германию на день раньше по приглашению канцлера Ангелы Меркель, с которой намерен встретиться до начала саммита.

Любопытно отметить, что Трамп, владелец международной сети роскошных отелей, пока не знает, где он остановится на ночлег. Белый дом опоздал с бронированием гостиницы, и в настоящее время все отели города, достойные принять лидера свободного мира, такие как Four Seasons и Park Hyatt, уже забронированы для других участников G20.

Некоторые из участников саммита, такие например как король Саудовской Аравии, забронировали для себя и своей свиты все номера дорогих отелей, пишет 6 июля немецкое издание Hamburger Abendblatt.

Новостное агентство The Associated Press сообщает, что Дональд Трамп остановится в мини-гостинице Сената, а сопровождающих его лиц примет генеральное консульство США в Гамбурге.

Ранее в этот день Дональд Трамп, который находился в Польше с официальным визитом, заявил в ходе совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве: США подтверждают свое обязательство в рамках NATO защищать, словом и делом, страны, подвергающиеся агрессии, и призвал Россию прекратить "дестабилизирующие действия" – на Украине и в других частях света.

"Мы призываем Россию положить конец дестабилизирующим действиям на Украине и поддержке враждебных режимов в Сирии и Иране – вместо того, чтобы присоединиться к сообществу ответственных государств в их борьбе против общего врага и защите цивилизации", – приводит Reuters слова американского лидера.

Критический выпад в сторону России был сделан накануне его первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится на саммите G20 в Гамбурге.

Это заявление президента США свидетельствует о перемене позиции Белого дома. В мае текущего года, в ходе выступления в штаб-квартире NATO в Брюсселе, он разочаровал присутствующих, не упомянув об этих обязательствах.

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