Россия заблокировала проект резолюции СБ ООН по Северной Корее

В четверг, 6 июля, Россия заблокировала проект резолюции СБ ООН, осуждающей последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Проект этой резолюции был предложен США и в нем содержался призыв "к серьезным мерам" в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

По сообщению Reuters, представители России заблокировали резолюцию, поскольку считают, что ракета, испытанная на этой неделе Северной Кореей, не является межконтинентальной.

4 июля власти КНДР объявили об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-14 с дальностью полета 933 километра и навесной траекторией 2802 километра. Эта информация была подтверждена американской разведкой. Однако министерство обороны России объявило, что корейская ракета не поднялась на заявленную высоту и пролетела порядка 510 километров, вместо 933. Таким образом, российские военные утверждают, что Пхеньян провел испытания ракеты средней дальности.