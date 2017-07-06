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"Туземцы – друзья Израиля": аборигены Австралии против государства Палестина

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 16:02 блог версия для печати фото
"Туземцы – друзья Израиля": аборигены Австралии против государства Палестина

Коренные жители Австралии основали сообщество под названием "Туземцы – друзья Израиля" (The Indigenous Friends of Israel), призванное бороться с Партией лейбористов, которая намерена признать несуществующее государство Палестину, а также обеспечить поддержку еврейского государства со стороны обеих главных партий.

Об этом пишет в четверг, 6 июля, издание Forward.

Мунганбана Норманн Миллер, представитель новоявленного движения, заявил в интервью журналистам: он и его соратники обеспокоены тем, что лейбористы "избрали опасный путь". Они пытаются заручиться поддержкой отдельных штатов, чтобы затем признать на федеральном уровне палестинское государство – в то время как палестинские лидеры не признают право Израиля на существование и поддерживают терроризм.

В ходе выступления в городе Кэрнс, штат Квинсленд, где компактно проживают австралийские аборигены, Миллер утверждал: "Я поддерживаю принцип "два государства для двух народов". Израиль предлагал такое решение неоднократно – в 1947-м, 2000-м, 2008-м и 2014 годах, но арабское руководство, Ясир Арафат и сменивший его на этом посту Махмуд Аббас, отвергали его. А тем временем ХАМАС захватил власть в Газе и поклялся уничтожить Израиль и утопить всех евреев в море. Это – террористическая организация, что признаю Австралия и другие государства".

Миллер считает, что на данном этапе создание палестинского государства невозможно – слишком велики разногласия между Западным берегом и Газой. Он недоумевает – кого же из них намереваются поддержать австралийские лейбористы?

По мнению представителя движения "Туземцы – друзья Израиля" одностороннее провозглашение государства Палестина лишит палестинцев мотивации продолжать мирный процесс, который они не склонны поддерживать уже сегодня.

Миллер полагает, что для создания палестинского государства и обмена территориями необходимо признать Израиль в качестве еврейского государства, а также положить конец террору, прекратить выплачивать деньги террористам и учить детей ненавидеть евреев.

"Называть Израиль государством апартеида – откровенная ложь. Мы, туземцы, знаем что такое апартеид не понаслышке. Израиль – светоч демократии на Ближнем Востоке, об этом свидетельствуют арабские депутаты, заседающие в Кнессете, и арабское население этой страны, которое живет в мире и благополучии, наслаждаясь демократическими свободами", – заявил Миллер в интервью агентству еврейских новостей JTA.

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Четверг, 6 июля 2017 г.
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