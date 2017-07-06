ЕС предоставляет трибуну жене Баргути и дочери Саадата: парламентарии возмущены

Депутаты Европарламента от 15 стран-членов ЕС выразили протест в связи с предоставлением трибуны родственникам палестинских террористов Маруана Баргути и Ахмада Саадата, которые отбывают срок в израильской тюрьме за убийство евреев. Приглашение было напралено парламентской делегацией ЕС по связям с Палестиной.

В числе стран, чьи представители подписали открытое письмо на имя президента Европарламента Антонио Таянии – Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Швеция, Дания, Финляндия и Эстония, пишет 6 июля агентство еврейских новостей JTA.

"Мы потрясены тем, что ЕС представляет общественную трибуну родственникам террористов", – говорится в этом письме, который подписал среди прочих Фульвио Мартучелло, глава делегации ЕС по связям с Израилем.

Напомним, что Маруан Баргути – палестинский политик, один из лидеров и полевых командиров движения ФАТХ, главаря террористической группировки "Танзим". Баргути признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации 4 терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек) и приговорен к 5 пожизненным срокам и 40 годам тюрьмы дополнительно.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный движением ХАМАС в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Ахмад Саадат – генеральный секретарь террористической группировки Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). Признан виновным в убийстве израильского политика Рехавама Зеэви, занимавшего в момент убийства пост министра туризма. В 2008 году он был приговорен к 30 годам лишения свободы.

Делегация Европарламента по связям с Палестиной пригласила жену Баргути, Фадву, и дочь Саадата, Сумуд, чтобы обсудить с ними "ситуацию в палестинскими заключенными в израильских тюрьмах после окончания голодовки", как заявляют организаторы.

"Мы призываем приостановить работу делегации Европейского парламента по связям с Палестиной, в связи с тем, что ее повестка не отражает европейские ценности и нормы по борьбе с ненавистью и терроризмом", – говорится в упомянутом послании.