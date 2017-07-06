New York Post: героин проник в хасидскую общину США

Газета New York Post в материале, опубликованном во вторник, 4 июля, утверждает, что тяжелые наркотики проникли в хасидскую общину США. Издание приводит пример 20-летней Мальки Кляйн, которая в июне умерла от передозировки героина.

По словам членов общины, это не единственный случай смерти от передозировки среди хасидов. Цви Глюк, работающий с еврейской молодежью, страдающей наркозависимостью, рассказал, что с начала года в Нью-Йорке 60 ортодоксальных евреев умерли от употребления опиоидов. 20 из них принадлежали к хасидской общине.

Подруга покойной Мальки Кляйн утверждает, что к приему героина хасидов подталкивает чувство изолированности. "Это происходит со многими девочками", - говорит она. Другие члены общины считают, что нет связи между хасидизмом и наркозависимостью, и винят во всем увеличение количества наркотиков на улицах города.