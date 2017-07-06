Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет" Дмитрий Рубин

Поэт-песенник, музыкант, сценарист и актер Дмитрий Рубин скончался в возрасте 55 лет. Об этом в среду, 5 июля, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook участник бит-квартета "Секрет" Андрей Заблудовский.

Дмитрий Рубин был одним из основателей этой группы, ему принадлежат тексты таких хитов "Секрета", как "Привет", "Именины у Кристины", "Алиса" и ряда других, пишет интернет-издание Фонтанка.Ру.

В 1982 году Дмитрий Рубин, Максим Леонидов и Николай Фоменко создали бит-квартет "Секрет", но вскоре Рубин покинул коллектив, уступив место Андрею Заблудовскому. Тем не менее, песни, стихи к которым он написал, остались в репертуаре группы.

Песни на стихи Рубина звучали также в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова. В общей сложности, Рубин был автором или соавтором более 300 песен, отмечает ТАСС.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.