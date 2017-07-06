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Участник "ореховско-медведковской" ОПГ задержан после 16 лет розыска

время публикации: 00:27 | последнее обновление: 00:32 блог версия для печати фото
Участник "ореховско-медведковской" ОПГ задержан после 16 лет розыска

Участник "ореховско-медведковской" преступной группировки, подозреваемый в совершении пяти убийств в 1990-е годы, задержан во Владимирской области.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении участников "ореховской" и "медведковской" группировок, совершивших в начале 90-х ряд убийств и других особо тяжких преступлений", – сообщила агентству "Интерфакс" представитель московского главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

По ее словам, в среду, 5 июля, во Владимирской области был задержан и доставлен в Москву Александр Шарапов, 1971 года рождения, "один из участников преступного сообщества, который находился в международном розыске с 2001 года" по подозрению в пяти убийствах, совершенных в 1994-2001 годах. В состав данной преступной группировки входили более 30 человек.

"Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ", – отметила представитель СК.

"В настоящее время с задержанным проводится необходимый комплекс следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавила Иванова.

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