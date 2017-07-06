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Власти Марселя ликвидировали крупнейший в городе лагерь цыган

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
Власти Марселя ликвидировали крупнейший в городе лагерь цыган

Власти портового города Марсель провели эвакуацию самого крупного из находящихся на его территории цыганского лагеря, расположенного на бульваре Магалон, где проживали около 250 человек. К моменту прибытия полицейских подразделений обитатели лагеря уже покинули свои жилища и приступили к поискам нового места жительства.

Об этом пишет в четверг, 6 июля, французское издание La Provence.

"Они были вынуждены оставить все свои вещи… Сотни детей получали образование в этом квартале, и все необходимо начинать сначала, это жестоко" – цитирует слова представительницы местных властей информационное агентство РИА Новости

Эвакуация была проведена по требованию мэрии Марселя, собственника этой земли, которая планирует построить на месте стихийного лагеря Центр для экстренного размещения мигрантов.

Издание напоминает, что в ноябре прошлого года в районе станции столичного метро "Сталинград" был полностью эвакуирован стихийный лагерь мигрантов, в котором проживали около 3.800 человек.

Ранее французские власти ликвидировали лагерь мигрантов в городе Кале на севере Франции, известный под названием "джунгли" – более 5.500 бывших обитателей лагеря нашли приют в специализированных центрах в разных городах Франции.

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