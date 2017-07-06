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В мире

Постпредство РФ опровергло сообщения о том, что Россия блокировала резолюцию СБ ООН по КНДР

время публикации: 21:18 | последнее обновление: 21:18 блог версия для печати фото
Постпредство РФ опровергло сообщения о том, что Россия блокировала резолюцию СБ ООН по КНДР

ТАСС сообщает, что в постпредстве России отрицают информацию, появившуюся в западных СМИ о том, что Россия блокировала принятие резолюции СБ ООН по Северной Корее.

Пресс-секретарь постоянного представительства РФ Федор Стржижовский заявил российскому информационному агентству, что представители России не согласились с определением пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты и попросили внести в документ соответствующие коррективы.

По словам Стржижовского, это произошло "в рамках обычной работы над документом".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Россия заблокировала проект резолюции, осуждающей последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей.

4 июля власти КНДР объявили об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-14 с дальностью полета 933 километра и навесной траекторией 2802 километра. Эта информация была подтверждена американской разведкой. Однако министерство обороны России объявило, что корейская ракета не поднялась на заявленную высоту и пролетела порядка 510 километров, вместо 933. Таким образом, российские военные утверждают, что Пхеньян провел испытания ракеты средней дальности.

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// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
Россия заблокировала проект резолюции СБ ООН по Северной Корее







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