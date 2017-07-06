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Президент США в Польше: антироссийская риторика накануне встречи с Путиным

время публикации: 16:49 | последнее обновление: 16:49 блог версия для печати

Дональд Трамп, который находится в настоящее время в Польше с официальным визитом, заявил в ходе совместного брифинге с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве: США подтверждают свое обязательство в рамках NATO защищать, словом и делом, страны, подвергающиеся агрессии, и призвал Россию прекратить "дестабилизирующие действия" – на Украине и в других частях света.

Об этом пишет в четверг, 6 июля, новостное агентство Reuters.

Америка намерена укреплять сотрудничество в NАТО в ответ на действия РФ, и Вашингтон считает взаимодействие с партнерами по альянсу "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами", сообщил американский лидер.

Трамп сослался на статью №5 Договора NATO, которая гарантирует, что члены Североатлантического альянса буду защищать друг друга в случае нападения третьей стороны.

В статье говорится, что это заявление президента США свидетельствует о перемене позиции Белого дома. В мае этого года, в ходе выступления в штаб-квартире NATO в Брюсселе он разочаровал присутствующих, не упомянув об этих обязательствах.

Отмечается, что этот критический выпад в сторону России был сделан накануне его первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится на саммите G20 в Гамбурге.

"Мы призываем Россию положить конец дестабилизирующим действиям на Украине и поддержке враждебных режимов в Сирии и Иране – вместо того, чтобы присоединиться к сообществу ответственных государств в их борьбе против общего врага и защите цивилизации", – приводит издание слова американского лидера.

Пресс-конференция президентов США и Польши транслировалась в прямом эфире на сайте Белого дома. Незадолго до нее стало известно, что во время визита президента США Дональда Трампа в Польшу подписано соглашение о поставке в страну американских систем ПВО Рatriot. Системы будут поставлены до 2022 года, отмечает сетевое издание "Экономика сегодня".

Отметим, что в этот же день Трамп провел переговоры в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Одной из основных тем встречи стали поставки сжиженного природного газа из США, и Дуда выразил надежду на долгосрочный контракт по импорту американских энергоносителей.

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