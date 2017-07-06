Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались в парламент, есть раненые

Десятки сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции.

Инцидент произошел в среду, 5 июля, в День независимости Венесуэлы. В ходе беспорядков не менее восьми человек, в том числе депутаты и журналисты, получили ранения.

Как сообщает новостная служба BBC, беспорядки начались, когда Мадуро выступал на военном параде по случаю Дня независимости. Вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами внезапно прибыл в Национальную ассамблею с министрами и главой вооруженных сил Владимиром Падрино Лопесом.

Эль-Айссами выступил с речью, в которой призвал сторонников властей прийти и выразить ему поддержку. В итоге толпа сначала несколько часов протестовала возле здания парламента, а потом ворвалась на его территорию.

В течение последних трех месяцев по всей Венесуэле проходят акции протеста оппозиции. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, в ходе которых погибли десятки людей. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в эскалации насилия.