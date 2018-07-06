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В мире

Минюст Японии: повешены Сёко Асахара и еще шесть членов секты Аум-Синрикё

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:58 блог версия для печати фото
Активисты секты Аум-Синрикё в 1999 году
Активисты секты Аум-Синрикё в 1999 году
Сообщения о задержании членов секты Аум-Синрикё. 2012 год

В пятницу, 6 июля, министерство юстиции Японии распространило через СМИ сообщение о том, что приведен в исполнение смертный приговор в отношении основателя секты Аум-Синрикё Сёко Асахары и шести членов этой секты.

Согласно официальному уведомлению по приговору суда от 2004 года были повешены Сёко Асахара (63), Ёсихиро Иноуэ (48), Томомицу Ниими (54), Томомаса Накагава (55), Киёхиде Хаякава (68), Масами Цучия (53), Сеиичи Ендо (58), передают агентство Kyodo News и сайт Japan Today.

Еще семь членов секты Аум-Синрикё, приговоренных к смертной казни, были переведены в другие тюрьмы. Приговор в отношении этих осужденных может быть приведен в исполнение в любой момент.

Напомним, что в 2006 году комиссией психиатров была подтверждена вменяемость Сёко Асахары, который уже к тому времени практически ослеп и, по словам его дочерей, не узнавал никого вокруг.

На следствии, длившемся восемь лет, Асахара вел себя неадекватно, что-то бормотал и не отвечал на вопросы, что дало его адвокатам повод заявить о невменяемости их подзащитного и необходимости отложить исполнение вынесенного в феврале 2004 года смертного приговора до тех пор, покуда его состояние не улучшится.

Секта Аум-Синрикё совершила ряд преступлений, самыми известными из которых являются распыления боевого отравляющего вещества газа "зарин" в префектуре Нагано в 1994 году и в токийском метро в марте 1995 года, в результате которых погибли 27 человек и несколько тысяч получили отравление.

За различные преступления, связанные с деятельностью секты, Асахара и еще двенадцать членов секты были приговорены к казни через повешение.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 30 июня 2014 г.
Активистка секты "Аум Синрикё", скрывавшаяся 17 лет, приговорена к 5 годам заключения
// NEWSru.co.il // В мире // 20 марта 2006 г.
В Японии отмечают 11-ю годовщину теракта "Аум Синрике" в метро
// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2006 г.
Комиссия психиатров признала лидера Аум-Синрикё вменяемым







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