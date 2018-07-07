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В мире

Убийство политика от "Ликуда" в Йоханнесбурге. Шквал антисемитских акций в ЮАР

время публикации: 6 июля 2018 г., 21:52 | последнее обновление: 6 июля 2018 г., 23:06 блог версия для печати фото
Убийство политика от "Ликуда" в Йоханнесбурге. Шквал антисемитских акций в ЮАР

В начале недели в Йоханнесбурге был застрелен председатель отделения всемирного движения "Ликуд" в Южной Африке Серджио Ковенски.

Ковенски был застрелен днем, у входа на принадлежавшую ему фабрику Serpini Air Conditioning в Бенрозе. Убийцы выпустили в него несколько пуль, после чего скрылись с места преступления, не тронув ни его машины, ни кошелька, ни другого имущества.

У 67-летнего Ковенски осталась жена Элисон и трое взрослых детей.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на газету South Africa Jewish Report, полиция не исключает, что за убийством стоят "антиизраильски настроенные фанатики, отомстившие человеку, искренне приверженному идеалам сионизма". Однако все еще "рабочей" считается версия, согласно которой убийство Ковенски стало еще одним актом бессмысленного насилия на улицах Йоханнесбурга.

Между тем, по словам представителей еврейской общины ЮАР, только за последние 24 часа число антисемитских нападений и злобных высказываний в адрес евреев заметно выросло, превратившись в настоящий шквал. В частности, оскорблениям подверглись пассажиры компании "Эль-Аль", прилетевшие в ЮАР и ожидавшие выдачи багажа в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо.

Также на стене одного из центральных зданий Йоханнесбурга появилось изображение свастики.

23 июня в пригороде Кейптауна был убит еще один представитель местной еврейской общины, 62-летний Джеффри Цетлер. Полиция квалифицировала это преступление как убийство в ходе ограбления.



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// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2018 г.
В Южной Африке застрелен политик от "Ликуда"







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