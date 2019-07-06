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Умер 91-летний Сэмюэл Шульман, последний из членов экипажа "Эксодус-1947"

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
Умер 91-летний Сэмюэл Шульман, последний из членов экипажа "Эксодус-1947"

В Ричмонде (США) умер 91-летний Сэмюэл Шульман, последний из членов экипажа легендарного судна "Эксодус-1947" ("Исход"), активный участник "Алии Бет" – нелегальной, в обход запретов британских мандатных властей, репатриации евреев с 1933 по 1948 год.

Напомним, что после войны в Европе, тысячи еврейских семей были помещены в лагеря для перемещенных лиц. В начале 1947 года сионистские организации купили американское судно "Чезэпик Бэй" и разместили на нем 4500 евреев, мечтавших о возвращении на историческую родину. Пассажиры переименовали корабль в "Эксодус-1947" ("Исход").

Судно вышло из Марселя и взяло курс на Палестину, которая в ту пору находилась под британским мандатом. Вскоре обнаружилось, что переполненное судно конвоируют шесть английских эсминцев. В двадцати метрах от берега британцы пошли на абордаж. Пока шел бой, экипаж "Эксодуса" сообщил о нем по рации в Тель-Авив, а оттуда радио "Хаганы" распространило это известие по всему миру.

По приказу английского министра иностранных дел Эрнеста Бевина, кораблю не позволили причалить у берегов Эрец-Исраэль, и пассажирам "Эксодуса" пришлось вернуться в Европу.

С 1946 по 1948 год к Земле Обетованной были направлены более 60 кораблей "Алии Бет".

Сэмюэл Шульман плавал на нескольких из них, в том числе на "Pan Crescent" и "Pan York".

В одном из рейсов Шульман был на несколько месяцев задержан англичанами на Кипре, затем его тайком доставили на лодке в Хайфу. Некоторое время Шульман работал, создавая кибуц Мишмар а-Негев. Затемв течение года он обучал моряков на военно-морской базе в Хайфе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2008 г.
Умер капитан судна "Эксодус" Йоси Арель
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 ноября 2007 г.
Спустя 60 лет "Эксодус" возвращается в Израиль





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